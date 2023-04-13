Погода на Пасху в Украине удивит контрастами: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В день Христово Воскресения – 16 апреля – в Украине в областях по правый берег Днепра ожидаются преимущественно дожди, по левый – погода без осадков. Днем во всех регионах будет относительно тепло, но ветрено.

Видео дня

Прогноз погоды на Пасху появился на сайте Укргидрометцентра. Согласно предварительным данным, в воскресенье небольшие дожди возможны в Волынской, Ривненской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях.

Умеренные дожди с грозами могут пройти во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской, областях.

На остальной территории праздничный день пройдет без осадков. Ветер – в среднем 7-12 м/с.

На западе, в центре и на юге будет тепло (максимум до +15..+17 градусов, а в Крыму – и до +18). Самые низкие температуры днем ожидаются в северо-восточной части Украины.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях воздух днем прогреется меньше всего по стране (+11..+13 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня ранее говорила, что до Пасхи будет пасмурно и будут лить дожди. Уже с понедельника, 17 апреля, в Украину придет антициклон, который принесет сухую и теплую погоду.

– По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца она порадует почти летними температурами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!