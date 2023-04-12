Какую погоду ждать на Пасху и когда придет настоящее тепло: прогноз синоптика

Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев на Пасху. Она отметила, что к Пасхе будет пасмурно и будут лить дожди.

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Об этом заместитель начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня рассказала в комментарии РБК-Украина. Так по прогнозу синоптика, украинцев до конца недели и праздника ожидают дожди.

Однако уже со следующего понедельника, 17 апреля, в Украину придет антициклон, который принесет сухую и теплую погоду.

"У нас в субботу и воскресенье, 15-16 апреля, будут еще дожди. Особенно это западные, северные области, то есть более правобережная часть Украины. А дальше с 17 числа постепенное прекращение дождей. И может быть дней пять погода без осадков благодаря антициклону", – сказала Наталья Голеня.

Так, согласно метеопрогнозу, в эту субботу, 15 апреля, в столице ожидается небольшой дождь, который начнется во второй половине дня и продлится всю ночь. В воскресенье, 16 апреля, в Киеве будет до +15 градусов тепла, осадки на Пасху не прогнозируются.

Синоптик добавила, что в ближайшие недели морозы в Украине не ожидаются, возможны легкие заморозки. А снег в дальнейшем можно ожидать только в Карпатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды. К Украине приблизится мощный циклон Черного моря. Ожидается, что в ряде регионов он принесет некомфортную погоду с осадками, к тому же с грозами.