Погода будет удивлять контрастами: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В Украине в среду, 12 июля, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время предвидится жаркая погода до +30 градусов.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в среду будет преобладать переменная облачность. В Приазовье и Крыму ночью, а днем на западе местами кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории – без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью +10...+15 градусов, на побережье морей до +19; днем +21...+26, на крайнем западе и юго-западе страны +25...+30.

В Киевской области 12 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем +21...+26. В Киеве ночью +12...+14, днем +23...+25.

12-13 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, а 13 июля также в Хмельницкой и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве во время ливня 7 июля выпало рекордное количество осадков. В нескольких районах затопило дороги, авто буквально плыли по улицам.

– В июле и августе 2023 года синоптики обещают в Украине сухую погоду с аномально высокими температурами.

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