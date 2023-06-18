Погибли 17 человек, четыре из них застрелили: в МВД отчитались о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине погибло 17 человек. Ликвидация последствий совершенного Россией теракта продолжается уже 13 дней.

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Слова министра процитировали в официальном Telegram-канале ведомства в воскресенье, 18 июня. Он проинформировал, что 13 мирных украинцев погибли вследствие утопления, а еще 4 – получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации.

Еще 31 человек считается пропавшим без вести.

Клименко отметил, что подтопленными все еще остаются 876 домов на Херсонщине. Всего эвакуировано из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.

На Новоронцовщине удалось частично восстановить централизованное водоснабжение.

"Бесстрашные коммунальщики каждый день работают над тем, чтобы вернуть людям воду. Благодарю вас!" – написал министр.

Глава МВД добавил, что там, где до сих пор нет водоснабжения (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован довоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды.

6 июня стало известно, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.