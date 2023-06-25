Поэт войны: Порошенко растрогал рассказом о погибшем Глебе Бабиче

Петр Порошенко призвал всех обязательно посетить Книжный Арсенал и найти там для себя "ближайший поэт войны". Пятый Президент трогательно рассказал о своем близком друге и побратиме, военном писателе Глебе Бабиче, погибшем в июле прошлого года вблизи Изюма на Харьковщине.

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Глеб Бабич был соучредителем ветеранской организации "Res_Publica. Братья по оружию", активистом ОО "Дело общин". До 2019 года был командиром взвода 10 ОГШБр. После 24 февраля 2022 стал бойцом сил ТРО Киева. Сочинил более 500 песен и стихов.

7 песен на стихи Бабича исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Довольно грустных песен", "Свобода как любовь", "Мольфар", "Те, что держат небо над Рождеством" и "Не покинь ".

"Его зовут Глеб, он был и остается моим другом… Он выдающийся гражданин и поэт, погибший на этой проклятой войне. Мне очень его не хватает, и я часто обращаюсь к нему, к его книгам. Там Глеб будто до сих пор жив", – пишет Порошенко.

Пятый Президент убежден: каждый экземпляр военной литературы – это очень личная и индивидуальная история о каждом из нас: они написаны в блиндажах на грязной бумаге, наскоро записаны в телефоне на переезде, надиктованы близкому человеку в госпитале. Они рассказывают нам о нас даже то, что мы не знали.

"Жирный как масло чернозем Юга?

"Сегодня последний день нынешнего Книжного Арсенала, если можете - придите и воздайте уважение своему ближайшему поэту войны. Купите книгу, почитайте. Потому что мы живы до тех пор, пока жива память о нас и наше дело. Глеб, спасибо, что ты был, что ты есть и всегда будешь в своих стихах", – пишет Петр Порошенко.