'Подвижник, которых единицы на миллионы': умер украинский диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко

Украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко умер в 75-летнем возрасте. Публицист ушел из жизни после продолжительной болезни.

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Печальное известие вечером 19 июля сообщил редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани. Журналист рассказал, что они были очень близки с Овсиенко, который, как и он, занимался популяризацией жизни и творчества украинского писателя Василия Стуса.

"Друзья, плохая новость. Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных достоинств, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей. Мы были очень близки. Последние годы Василий болел. На этой неделе мы обсуждали с его племянниками перевод в лучшее место для реабилитации и лечения. Это был большой и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", – рассказал журналист.

Василий Овсиенко, родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки, расположенном в Радомышльском районе Житомирской области. Он получал высшее образование на филологическом факультете Киевского университета в период с 1967 по 1972 год. Весной 1968 года он сделал несколько фотоотпечатков работы Ивана Дзюбы под названием "Интернационализм или русификация?" и распространял украинский самиздат среди студентов.

В марте 1973 Василий Овсиенко был арестован впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде.

В сентябре 1988 года Василий Овсиенко присоединился к Всеукраинскому координационному совету Украинской Хельсинкской группы и возглавлял его Житомирский филиал.

С начала июня 1998 Василий Овсиенко стал координатором программы Харьковской правозащитной группы (ХПГ). Он провел наибольшее количество интервью с бывшими политзаключенными и составил биографические справки для каждого из них. Его работа стала основой электронного архива дел политзаключенных ХПГ.

Вместе с Евгением Захаровым Василий Овсиенко был соавтором 4-томного издания материалов Украинской Хельсинкской группы (2001 год) и "Международного биографического словаря диссидентов стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. Том 1. Украина" (208 имен, 2006 год).

Василий Овсеенко организовывал экспедиции на Соловецкие острова и в урочище Сандармох. После распада СССР и до того момента, пока Владимир Путин не стал президентом России и не закрыл доступ к архивам и объектам ГУЛАГа, Василию Овсеенко удалось вместе с единомышленниками вывезти некоторые вещи из лагеря в Кучино, что в Пермской области России, в том числе ключи от камеры Василия Стуса.

В этом лагере особого режима по сфальсифицированным обвинениям советских судов отбывали приговоры украинские диссиденты. Там погиб Василий Стус, также оттуда не вернулись Олекса Тихий, Юрий Литвин и Валерий Марченко.

Василий Овсиенко был Лауреатом премии имени Стуса за публицистику, также был награжден премией Огиенко в номинации "Общественная деятельность", награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, что 1 апреля из жизни ушел известный украинский актер театра и кино Александр Гетманский. Он боролся с длительной болезнью, но недуг оказался сильнее. 22 января 2023 года артист отпраздновал свое 63-летие. О горькой потере сообщили на Facebook-странице Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, которому служил Гетманский около 20 лет.

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