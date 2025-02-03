Подростки устроили массовую драку в ТРЦ Харькова, сопротивлялись охранникам: подробности

В последнее время в Украине участились ситуации с агрессивными поступками подростков. На этот раз в воскресенье, 2 февраля, они устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре Харькова и сопротивлялись охранникам.

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Об этом сообщили в полиции. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту конфликта. За медицинской помощью в настоящее время никто не обращался.

"2 февраля около 18:36 в Харьковское районное управление полиции № 1 поступило сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре города. На место оперативно прибыли работники Управления патрульной полиции в Харьковской области и охранной фирмы", – говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что установлено, что между подростками возник конфликт, переросший в драку. Также участники события сопротивлялись представителям охранной компании.

"Правонарушение было прекращено. От администратора торгово-развлекательного центра принято заявление и объяснение. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта с целью привлечения всех виновных к ответственности", – резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Первомайске в Николаевской области трое подростков в присутствии других детей избили 12-летнюю девушку. Об инциденте стало известно из видеозаписи, которую обнаружил инспектор службы образовательной безопасности.

Напомним, 25 января стало известно, что в Киевской области подростки избили парня. Об этом правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. Впоследствии была установлена личность потерпевшего, а также других участников происшествия. Виновным грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января появилась информация об избиении в Белой Церкви 12-летней девочки группой подростков. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее денег.

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