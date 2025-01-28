В Николаевской области трое подростков избили 12-летнюю девушку: полиция расследует пытки

В Первомайске в Николаевской области трое подростков в присутствии других детей избили 12-летнюю девушку. Об инциденте стало известно из видеозаписи, которую обнаружил инспектор службы образовательной безопасности во время проведения профилактической работы с участниками одного из заведений города.

Видео дня

Соответствующую информацию обнародовало ГУ НП в Николаевской области 28 февраля. Сообщается, что само избиение произошло еще в мае 2024 года.

Во время проведения первоочередных мероприятий сотрудники полиции установили, что инцидент произошел в мае прошлого года из-за личной неприязни между подростками. Три девочки в возрасте 14, 15 и 16 лет, находясь на улице в присутствии других подростков, неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней девочке.

На тот момент ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей не обратились в полицию с заявлением о противоправных действиях. Правоохранители идентифицировали всех участников конфликта и начали досудебное расследование.

Открыто производство по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Расследование продолжается.

Напомним, 25 января стало известно, что в Киевской области подростки избили парня. Об этом правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. Впоследствии была установлена личность потерпевшего, а также других участников происшествия. Виновным грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января появилась информация об избиении в Белой Церкви 12-летней девочки группой подростков. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее денег.

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