Подростки мечтают жить в свободной Украине или остаться в ЕС, а родители везут их в оккупацию ради дешевой коммуналки: как ребенку отстоять свои права

Украинцы возвращаются на оккупированные территории. Причем не только внутренне перемещенные лица, но и те, кто выехал в Европу, получает там помощь, имеет жилье, может выучить язык и найти работу.

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Они возвращаются и тянут с собой детей, часто против их воли. Но подростки бессильны противостоять своим родителям.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Все хорошо, жизнь налаживается"

14-летняя Юлия с мамой в первые дни войны сумели вырваться из Мариуполя. Через несколько недель они оказались в Европе, в Польше.

"Они прожили в Польше более двух лет. Вместе с ними там жил двоюродный брат матери со своей женой, а отец Юлии остался в Украине. Юля училась в польской школе, параллельно – онлайн в украинском. Мама изучала польский язык, хотела найти работу. Жилье им предоставили, все было у них нормально.

Но двоюродный брат матери всегда был настроен против Украины. И вот он собрался обратно в Мариуполь, где давно "русский мир". И стал Юлину маму подбивать. А у матери в Мариуполе – муж, он туда вернулся. Стал ей писать, что давайте, мол, возвращайтесь, здесь все хорошо, жизнь налаживается", – рассказывает родственница семьи.

Юля была категорически против: в Польше уже появились друзья, и она мечтала здесь учиться дальше, поступить в вуз. Но мама настаивала, что нужно ехать домой, ведь там ждет отец.

"Девочка плакала, обещала, что на границе заявит на мать, что та насильно везет ее в оккупацию. Возможно, это остановило ее. Но не надолго. Двоюродный брат уже уехал и тоже через соцсети начал давить на Юлю. А она еще ребенок, что она может? Мать шантажировала, что денег нет, ей придется мыть пол, чтобы прокормить Юлю", – говорит родственница.

Пока маму Юлии удалось уговорить побыть в Польше хотя бы до конца учебного года. Но дальше женщина планирует ехать в Мариуполь.

Приехали получить помощь и украинские документы

Это далеко не единственный случай, когда бежавшие с оккупированных территорий украинцы решают туда вернуться.

Волонтер (по его просьбе имя мы не называем), который работает в Словакии с украинцами, рассказывает, что с начала этого года он столкнулся уже с несколькими случаями, когда родители сами возвращаются в Мариуполь, Геническ, Бердянск и увозят с собой детей.

"Дети, которым уже по 15-16 лет, не хотят отсюда уезжать. Они хотят учиться и поступать здесь в вузы. Другие, я знаю, поступают в наши украинские вузы на подконтрольной территории, потому что хотят жить в свободной Украине. А вот с их родителями – проблема", – говорит волонтер.

Он приводит недавний случай, когда семья из Мариуполя решила возвращаться назад.

"У них уцелел частный дом в Мариуполе, у моря. Родителю семейства кто-то предложил вернуться, получить российский паспорт, даже устроиться на работу. Аргументы такие: здесь уже не стреляют, все спокойно, стабильно, жизнь налаживается. И он уехал. Дочь с мамой пока что остались здесь, потому что девочка не хочет возвращаться. Она свою дальнейшую жизнь видит в Европе, она более двух лет учила язык и хочет учиться здесь", – говорит волонтер.

Еще одна семья решила уехать в Беларусь. Считают, что там спокойно, не надо учить язык, но 16-летняя дочь категорически против. Однако родители с мнением ребенка не считаются.

Еще одна женщина с 10-летним сыном вернулась в оккупированный Геническ, а ее родители остались в Словакии, потому что ехать в оккупацию не хотят.

"У них такая позиция: приехали в Европу, получили материальную помощь, им предоставили бесплатное жилье, им помогли с учебой, бесплатные языковые курсы, медицинское страхование. Они все это получили, а впоследствии решили поехать обратно на оккупированную территорию. Один из аргументов – там самая дешевая коммуналка. А дети поедут учиться в Россию. К сожалению, Европа принимает всех украинцев, они для них все одинаковые. Но тут есть люди с паспортами "ДНР", с российскими паспортами. Приехали, чтобы получить украинские документы для выезда за границу без визы, помощь, пересидеть бомбардировки, и снова вернутся назад. Но мне больше обидно за детей, которые все-таки умнее своих родителей и хотят жить нормально в свободной Украине или в Европе, но шанса у них нет", – возмущается волонтер.

Дают российский паспорт, а затем отправят на фронт

В Европе, к сожалению, до сих пор есть возможность смотреть российские СМИ, транслирующие пропаганду. Там уверяют, что на захваченных территориях жизнь прекрасна, показывают потемкинские деревни в Мариуполе, зовут на работу.

Только не говорят, что по приезду мужчин мобилизуют на войну против Украины. Недаром им вместе с российскими паспортами выдают повестки в военкомат.

Еще украинцы, у которых есть жилье на оккупированной территории, боятся, что россияне его отберут. В настоящее время так называемая власть составляет длинные списки "бесхозного жилья", владельцы которого уехали (или были убиты). И требуют, чтобы хозяева появились и предъявили российские документы, иначе недвижимость отберут. И это тоже действует на людей.

Адвокат Виталий Титич, сейчас защищающий Украину на фронте, говорит, что, к сожалению, украинские подростки не имеют права отказаться ехать вместе с родителями.

"Они ограничены в принятии подобных решений. Наша законодательная система такого не предусматривает", – говорит Титич.

Шанс все же есть

Адвокат Катерина Бобровская, которая занималась делом Богдана Ермохина (подросток из Мариуполя, которого россияне вывезли в РФ и передали в приемную семью), в комментарии OBOZ.UA рассказывает, что может сделать украинский подросток, не желающий возвращаться с родителями в оккупацию:

"В Европе можно обращаться в службы, являющиеся аналогами наших служб по правам детей. Они могут взять его под свою опеку. В Европе вся денежная помощь оформляется на одного из родителей, и чтобы ребенок не остался без средств, ему нужна опека. Если подростку 14-15 лет, он может уже заключать договор с адвокатом, например, и тот будет ему помогать. Его родителей можно ограничить в правах на основании того, что они подвергают жизнь ребенка опасности на оккупированных территориях", – говорит Бобровская.

Если ребенок находится в Украине, следует обращаться также в службу по делам детей и омбудсмена.

Есть случаи, когда дети проживают в домах семейного типа на оккупированных территориях, то есть приемные родители взяли над ними опеку. Часть детей согласны жить там, а часть хотят вернуться на подконтрольную территорию.

"Что касается дома семейного типа, то Министерство реинтеграции уже разработало изменения к законодательству. Можно лишать полномочий семьи и передавать полномочия на детей другой семье в Украине и забирать детей. Это уже проработанный кейс, в нем принимали участие и представитель омбудсмена Ирина Суслова, и я разговаривала с министром Ириной Верещук. Так что теория у нас есть. Другое дело, как будет на практике и будет ли РФ отдавать этих детей, посмотрим", – отмечает адвокат

К сожалению, по ее словам, у нас пока в этом вопросе недостаточно хорошо работают посольства и консульства. У них нет юристов, они не знают, что делать с ребенком, который к ним обращается.

"У нас был случай, когда подростка вывезли в РФ. И он вернулся в Варшаву, когда ему уже исполнилось 19 лет. И наше консульство в Варшаве, омбудсмены, наши власти делали ему загранпаспорт 3,5 месяца, чтобы он мог на законных основаниях находиться в Европе. Я представляла его интересы, конечно, мы напрягали власти", – говорит Бобровская.