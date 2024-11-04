Подразделения ССО в Сумской области получили FPV-дроны, средства РЭБ и 'Старлинки' от Порошенко

Петр Порошенко во время поездки в Сумскую область передал подразделениям Сил Специальных Операций крупную партию техники.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Есть военные, лица которых нельзя "засветить", потому что их работа всегда засекречена, а вражеские агенты охотятся за ними постоянно. Сегодня мы приехали в гости к нашим друзьям – подразделениям Сил Специальных Операций, которые несут службу на границе Сумщины. Каждый день они, рискуя жизнью, проводят самые сложные операции "под носом" у россиян или во враждебном тылу", – отмечает пятый президент.

"Каждый боевой выход – тайный и подробно спланированный. Именно воины ССО планируют и реализуют рейды, эвакуацию пленных или заложников, строят сеть агентуры. Горжусь, что моя подпись как Верховного Главнокомандующего стоит под указом о создании этого рода войск", – напомнил Порошенко.

На этот раз команда Порошенко закрыла запросы ССО и отгрузила воинам стирально-душевой комплекс, передвижную авторемонтную мастерскую, 400 FPV-дронов, 5 "Мавиков", 6 комплексов РЭБ "Шатро", 10 зарядных станций, три десятка систем "Starlink", генераторы, дизельные обогреватели, детекторы дронов "Ванильный сахарок".

"Это настоящие герои, но сегодня они нуждаются в нашей помощи. Уже три месяца мы начали очень широкую поддержку ССО. Каждый штурмовой полк получает более сотни FPV-дронов, ночной "Мавик", дневные "Мавики". Мы продолжаем поставки в войска стирально-душевых комплексов. И очень дефицитная позиция – передвигаемая авторемонтная мастерская", – говорит Порошенко.

Специально для ССО привезли системы Starlink, приспособленные для крепления на транспортных средствах. "Это обеспечит нам связь в любом месте. Где бы ты ни находился, у тебя есть стабильная связь. Даже если мы едем по дорогам всеобщего значения, не всегда можно связаться с помощью интернета. А защищенная связь – это очень важно", – говорит боец ССО.

Всего во время поездки в Сумскую область Порошенко передал технику и дроны в 18 бригад на сумму 37 млн грн.