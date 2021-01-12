Подпольная вакцинация под крылом Радуцкого: Бродский раскрыл эксклюзивные данные

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что подпольная вакцинация чиновников от коронавируса в Украине может оказаться биологической диверсией.

В эфире передачи Vласть vs Vлащенко он подчеркнул, что ситуация должна быть расследована СБУ, а виновные обязаны понести наказание. По его информации, незаконная вакцинация была инициирована и проходила под контролем нардепа от "Слуги народа", главы профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)..

Бродский напомнил, что недавно в Польше был похожий скандал, когда знаменитые артисты получили вакцину против коронавируса вне очереди.

"Сейчас вплоть до отставки правительства стоит вопрос. Они все уйдут. Ведь сначала должны уколоться пенсионеры, а эти взяли и укололись. Там сейчас штраф страшный уже выписали, пока 65 тыс. евро, но это баловство, будут очень серьезные последствия для института, который это сделал. Думаю, там и лицензии лишат и всех уволят. Там скандал в обществе, там есть общество, там людям не безразлично", – подчеркнул он.

Похожая ситуация с проведением подпольной вакцинации якобы препаратом, привезенным из Израиля, сложилась и в Украине.

"Неделю по Киеву распространяется информация, что можно за 2,5 тысячи евро сделать два укола вакцины Pfizer. Многие сделали. Я узнаю, что якобы сделали Денис Шмыгаль (премьер-министр Украины, – ред.), Радуцкий тоже сделал и другим предлагает. Власти предлагает! Я знаю о целой группе депутатов", – сказал Бродский.

По его словам, в Израиль, в Моссад направлен запрос от OBOZREVATEL, каким образом можно было из страны незаконно вывезти партию вакцины.

"Я знаю, как это произошло. 29 или 30 декабря ее чартерным рейсом привезли в Украину. Это контрабанда, в Украине Pfizer не зарегистрирована. Может, это фальсификат? За это пожизненное заключение можно получить. И это все продвигал Радуцкий. Есть еще дистрибьютор – Павел Фукс. Он тоже обзванивает бизнесменов и всем предлагает Pfizer. Я знаю таких, кто колол вакцину уже своим родителям. Это расследование СБУ должно быть", – заявил глава редакционного совета.

По его мнению, ситуация опасна еще и тем, что это может быть биологическая диверсия.

"А вы уверены, что препарат из Израиля привезли, а не из России? Сейчас уколют ста человекам, а они заразят всех. Может, там мутировавший вирус в препарате. Кто за это ответит?" – поинтересовался он.

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