Подпольная вакцинация под крылом Радуцкого: Бродский раскрыл эксклюзивные данные
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что подпольная вакцинация чиновников от коронавируса в Украине может оказаться биологической диверсией.
В эфире передачи Vласть vs Vлащенко он подчеркнул, что ситуация должна быть расследована СБУ, а виновные обязаны понести наказание. По его информации, незаконная вакцинация была инициирована и проходила под контролем нардепа от "Слуги народа", главы профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)..
Бродский напомнил, что недавно в Польше был похожий скандал, когда знаменитые артисты получили вакцину против коронавируса вне очереди.
"Сейчас вплоть до отставки правительства стоит вопрос. Они все уйдут. Ведь сначала должны уколоться пенсионеры, а эти взяли и укололись. Там сейчас штраф страшный уже выписали, пока 65 тыс. евро, но это баловство, будут очень серьезные последствия для института, который это сделал. Думаю, там и лицензии лишат и всех уволят. Там скандал в обществе, там есть общество, там людям не безразлично", – подчеркнул он.
Похожая ситуация с проведением подпольной вакцинации якобы препаратом, привезенным из Израиля, сложилась и в Украине.
"Неделю по Киеву распространяется информация, что можно за 2,5 тысячи евро сделать два укола вакцины Pfizer. Многие сделали. Я узнаю, что якобы сделали Денис Шмыгаль (премьер-министр Украины, – ред.), Радуцкий тоже сделал и другим предлагает. Власти предлагает! Я знаю о целой группе депутатов", – сказал Бродский.
По его словам, в Израиль, в Моссад направлен запрос от OBOZREVATEL, каким образом можно было из страны незаконно вывезти партию вакцины.
"Я знаю, как это произошло. 29 или 30 декабря ее чартерным рейсом привезли в Украину. Это контрабанда, в Украине Pfizer не зарегистрирована. Может, это фальсификат? За это пожизненное заключение можно получить. И это все продвигал Радуцкий. Есть еще дистрибьютор – Павел Фукс. Он тоже обзванивает бизнесменов и всем предлагает Pfizer. Я знаю таких, кто колол вакцину уже своим родителям. Это расследование СБУ должно быть", – заявил глава редакционного совета.
По его мнению, ситуация опасна еще и тем, что это может быть биологическая диверсия.
"А вы уверены, что препарат из Израиля привезли, а не из России? Сейчас уколют ста человекам, а они заразят всех. Может, там мутировавший вирус в препарате. Кто за это ответит?" – поинтересовался он.
Как сообщил OBOZREVATEL:
Бродский отметил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тыс. евро.
По его мнению, Шмыгаль и Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Бродского о подпольной вакцинации представителей действующей власти и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование. По теме позже высказались и сам премьер, и некоторые другие политики.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране несколько дней назад.
В других странах Европы и в США соблюдается строгая очередь, прививку ждали как королева Елизавета II, так и сами разработчики вакцины. Лишь в Польше нашлись "богатые и знаменитые" хитрецы, которые теперь будут серьезно наказаны.
Издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML начало расследование схемы вакцинирования "избранных".