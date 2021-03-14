Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой хотел совершить самоубийство, – глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины, которого задержали 14 марта, хотел совершить самоубийство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села – следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

"И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", – сказано в сообщении.

Клименко отметил, что правоохранители спасли жизнь подозреваемого для того, чтобы он "ответил за свои поступки".

"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования. Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенную недострой проверяли не раз", – подчеркнул председатель Нацполиции.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Тело Марии Борисовой, которая исчезла 7 марта в Счастливом Алешковского района, было спрятано в мешке за старым сараем на территории села. Ранее это место проверяли несколько раз.