Подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу

На Херсонщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой.

Как сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко в Facebook, им оказался 52-летний мужчина.

По ее словам, подозреваемого установили "по горячим следам" через двое суток после обнаружения тела ребенка.

"Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски. Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемого установлено по "горячим следам" – через двое суток после обнаружения тела ребенка", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее волонтер и блогер Назар Приходько заявил, что основных подозреваемых было трое: это отец Марии, ее крестный и хозяин сарая, который и нашел тело девочки в мешке. У всех возможных причастных, по его словам, были отобраны образцы ДНК, результаты по которым могут быть обнародованы, предварительно, 17 марта.

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