Подозреваемому в совершении смертельного теракта в Днепре избрали меру пресечения. Фото

В понедельник, 16 декабря, в Днепре состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения подозреваемому в совершении теракта 14 декабря. 37-летний мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога следующие 60 дней – до 12 февраля 2025 года.

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Такую меру пресечения ему избрали по ходатайству прокуратуры. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Гражданину сообщили о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

В материалах дела сказано, что в сумке, подложенной под скамейку возле одного из админзданий города, было самодельное взрывное устройство, передает "Суспільне".

Подозреваемый в совершении теракта родом из Марганца в Днепропетровской области, однако сейчас живет в Одессе. Мужчина заявил, что его подставили.

"Куратор" сообщил ему, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки. О взрывном устройстве он не знал. Поскольку работает барменом и, по его словам, видел взяточничество на работе, то решил отомстить "взяточнику", которого "заказали", – говорится в сообщении.

Адвокат подозреваемого настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста, однако суд принял сторону прокурора.

Фигурант дела о теракте ранее уже был привлечен к уголовной ответственности – его подозревают в распространении запрещенных веществ. Это дело сейчас в суде Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 декабря в Днепре раздался сильный взрыв на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. В результате этого теракта возле автомобиля один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

– Среди пострадавших было двое полицейских. Правоохранители уточнили, что теракт произошел возле одного из административных зданий в центральном районе Днепра.

– В тот же день подозреваемого в совершении теракта в Днепре задержали сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Днепропетровской области.

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