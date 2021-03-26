Подозреваемому в погромах на Банковой Владу Сорду не вручали орден. Документ

Алексей Титофф Общество 16:14, 26.03.2021 Обновлено: 17:08, 26.03.2021

Ветеран войны на Донбассе Владислав Стафийчук (Влад Сорд), которого подозревают в погромах на Банковой, не был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов. Политик отметил, что о наличии награды Стафийчук сообщал лично в эфире украинского ТВ.

"С целью проверки этой информации я обратился в компетентные органы и получил ответ, что указанное лицо вообще государственными наградами не награждалось", – рассказал нардеп.

Неклюдов добавил, что теперь обстоятельствами "получения награды" должны заняться правоохранительные органы.

Facebook/Владлен Неклюдов

Напомним, что ранее депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник обвинил Стафийчука в том, что он не принимал участия в боях за Иловайск и не получал указанный орден.

Добавим, что Стафийчук признал, что был осужден за самовольное оставление воинской части. Также он сказал, что его издательство "Дом химер" материально поддерживает Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и других людей, которых он назвал "политзаключенными".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта у Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.

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