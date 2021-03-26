Підозрюваному в погромах на Банковій Владу Сорду не вручали орден. Документ

Ветеран війни на Донбасі Владислав Стафійчук (Влад Сорд), якого підозрюють у погромах на Банковій, не був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це в Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу" Владлен Неклюдов. Політик зазначив, що про наявність нагороди Стафійчук повідомляв особисто в ефірі українського ТБ.

"З метою перевірки цієї інформації я звернувся до компетентних органів і отримав відповідь, що зазначена особа взагалі державними нагородами не нагороджувалася", – розповів нардеп.

Неклюдов додав, що тепер обставинами "отримання нагороди" повинні зайнятися правоохоронні органи.

Facebook / Владлен Неклюдов

Нагадаємо, що раніше депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник звинуватив Стафійчука в тому, що він не брав участі в боях за Іловайськ і не отримував зазначений орден.

Додамо, що Стафійчук визнав, що був засуджений за самовільне залишення військової частини. Також він сказав, що його видавництво "Будинок химер" матеріально підтримує Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та інших людей, яких він назвав "політв'язнями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня у Офісу президента пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протест закінчився погромами, під час яких одна особа була затримана.