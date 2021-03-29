Подозреваемого в погромах под ОП Сорда обвинили во лжи о "погибших" побратимах

Подозреваемый в погромах под Офисом президента Владислав Стафийчук (Влад Сорд) якобы солгал о погибших под Иловайском побратимах. На самом деле люди, о которых он рассказал, живы и даже никогда с ним не служили.

Об этом написал на личной странице в Facebook волонтер, депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник. Он также обнародовал фотографию бойцов, которых в своих историях "похоронил" Сорд.

"Гутен морген, Влад Сорд. Здесь твои "погибшие" побратимы спрашивают, не хочешь ли ты с ними встретиться, они воскресли. А тот, которому при тебе ноги "отрезало" летающим "КамАЗом", хочет показать, что у него новые выросли. Ты теперь счастлив, они все живы! Узнаешь?!" – с сарказмом отметил Колесник.

"А еще спрашивают бойцы из "Кривбасса" и "Донбасса", на фига ты их заблокировал в ленте? Кстати, "погибших" и "раненых" побратимов ты тоже почему-то заблокировал, так будут писать будут на моей странице. Ну что, орденскую книжку нашел, какая там дата указа о награждении? С какого фланга ты там Иловайск штурмовал?" – добавил он.

В комментариях некоторые из пользователей подтвердили, что Сорд заблокировал их. Откликнулись даже те, кто фигурировал в его рассказах.

"Меня брехло тоже забанило за совет извиниться перед всей страной и покаяться. Впечатлительный, черт", "Я – не боец "Кривбасса", не боец "Донбасса", не "погибший", не "раненый", но меня он тоже забанил", "Очень хотим с тобой встретиться и посмотреть тебе в глаза. Все живы, все здоровы. Только вот беда то, что ты, придурок, наслушался историй и все извратил. Да и прикол в том, что в нашей группе ты не был никогда в жизни!" – пишут люди.

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