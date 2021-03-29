Подозреваемого в погромах под ОП Сорда обвинили во лжи о "погибших" побратимах
Подозреваемый в погромах под Офисом президента Владислав Стафийчук (Влад Сорд) якобы солгал о погибших под Иловайском побратимах. На самом деле люди, о которых он рассказал, живы и даже никогда с ним не служили.
Об этом написал на личной странице в Facebook волонтер, депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник. Он также обнародовал фотографию бойцов, которых в своих историях "похоронил" Сорд.
"Гутен морген, Влад Сорд. Здесь твои "погибшие" побратимы спрашивают, не хочешь ли ты с ними встретиться, они воскресли. А тот, которому при тебе ноги "отрезало" летающим "КамАЗом", хочет показать, что у него новые выросли. Ты теперь счастлив, они все живы! Узнаешь?!" – с сарказмом отметил Колесник.
"А еще спрашивают бойцы из "Кривбасса" и "Донбасса", на фига ты их заблокировал в ленте? Кстати, "погибших" и "раненых" побратимов ты тоже почему-то заблокировал, так будут писать будут на моей странице. Ну что, орденскую книжку нашел, какая там дата указа о награждении? С какого фланга ты там Иловайск штурмовал?" – добавил он.
В комментариях некоторые из пользователей подтвердили, что Сорд заблокировал их. Откликнулись даже те, кто фигурировал в его рассказах.
"Меня брехло тоже забанило за совет извиниться перед всей страной и покаяться. Впечатлительный, черт", "Я – не боец "Кривбасса", не боец "Донбасса", не "погибший", не "раненый", но меня он тоже забанил", "Очень хотим с тобой встретиться и посмотреть тебе в глаза. Все живы, все здоровы. Только вот беда то, что ты, придурок, наслушался историй и все извратил. Да и прикол в том, что в нашей группе ты не был никогда в жизни!" – пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стафийчук (Влад Сорд) стал первым задержанным после погромов на Банковой 20 марта. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напоминаем, Сорда также обвинили во лжи о его участии в боях за Иловайск. Еще один скандал разгорелся вокруг его награждения орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Так, народный депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов обнародовал документ, в котором утверждается, что Стафийчук не получал такую государственную награду.
Впоследствии Сорд сам заявил, что книгу к ордену он потерял, а кто именно вручал ему награду, он не помнит.