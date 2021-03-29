Підозрюваного в погромах під ОП Сорда звинуватили у брехні про "загиблих" побратимів

Підозрюваний у погромах під Офісом президента Владислав Стафійчук (Влад Сорд) нібито збрехав про загиблих під Іловайськом побратимів. Насправді люди, про яких він розповів, живі й навіть ніколи з ним не служили.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook волонтер, депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник. Він також оприлюднив світлину бійців, яких у своїх історіях "похоронив" Сорд.

"Гутен морген, Владе Сорд. Тут твої "загиблі" побратими питають, чи не хочеш ти з ними зустрітися, вони воскресли. А той, якому при тобі ноги "відрізало" "КамАЗом", що літає, хоче показати, що в нього нові виросли. Ти тепер щасливий, вони всі живі! Впізнаєш?!" – із сарказмом зазначив Колесник.

"А ще питають бійці з "Кривбасу" і "Донбасу", на фіга ти їх заблокував у стрічці? До речі, "загиблих" і "поранених" побратимів ти теж чомусь заблокував, то писати будуть на моїй сторінці. Ну що, орденську книжку знайшов, яка там дата указу про нагородження? З якого флангу ти там Іловайськ штурмував?" – додав він.

У коментарях деякі з користувачів підтвердили, що Сорд заблокував їх. Відгукнулися навіть ті, хто фігурував у його розповідях.

"Мене брехло теж забанило за пораду попросити вибачення перед усією країною і покаятися. Вразливий, дідько", "Я – не боєць "Кривбасу", не боєць "Донбасу", не "загиблий", не "поранений", але мене він також забанив", "Дуже хочемо з тобою зустрітися і глянути тобі в очі. Всі живі, всі здорові. Тільки от біда те, що ти, придурок, наслухався історій і всі перекрутив. Та і прикол у тому, що в нашій групі ти не був ніколи в житті!" – пишуть люди.

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