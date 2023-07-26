Подозрение сообщили 21 человеку: появились данные о результатах проверки военкоматов и ВВК в Украине

Министерство обороны по инициативе президента Украины создало две рабочие группы для ревизий региональных центров комплектации и военно-врачебных комиссий. С начала полномасштабной войны в Украине стало известно о подозрении 21 сотрудникам, также открыто уже 106 уголовных производств по факту нарушений.

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Об этом рассказал первый замминистра обороны Александр Павлюк в своем Telegram-канале. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд.

"Принято более 2300 обращений от граждан. Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП, от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", – указал он.

Чиновник подчеркнул, что каждый, кто столкнулся с проблемами в работе указанных учреждений за период мобилизации, может обратиться на горячую линию. Это бесплатный мобильный номер 0 800 31 01 79 или чат-бот в Telegram.

Напомним, накануне президент Зеленский получил предварительные результаты проверки военкомов после скандала с одесским военным комиссаром Евгением Борисовым. Президент указал, что предварительные данные неутешительны.

"Мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный военком из Одессы Борисов был задержан сотрудниками ГБР. Это произошло в Киеве – через два дня после объявления ему подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

По данным следствия, мать Борисова в 2022 году приобрела в Испании дом стоимостью более 4 млн евро и Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн, теща стала владелицей автопарка, а жена – офисного помещения в Испании за 737 тыс. евро. В июне Борисова уволили с должности.

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога 150 млн гривен.

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