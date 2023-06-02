'Поддержка Украины не пошатнется': Байден заявил, что США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет активно взаимодействовать с международными партнерами для обеспечения Украины западными самолетами четвертого поколения. США также будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16

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Такое заявление американский лидер сделал во время выступления в академии американских ВВС в штате Колорадо. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Байдена, о решимости Америки активно способствовать передаче Киеву истребителей он лично говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время саммита G7 в Хиросиме.

"Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16",– отметил президент США.

Он добавил, что Америка работает с коалицией, состоящей из более чем 50 стран. Это позволяет обеспечить "историческую помощь" Украине, в частности, "защитить себя сегодня и в будущем".

Байден указал, что украинцы – невероятные люди, которые борются за свою страну, за свои семьи, за свою свободу и отдают за это свою жизнь.

"Железная решимость украинского народа жить в свободе никогда не будет сломана. И поддержка Украины американским народом не пошатнется, мы всегда отстаивали демократию – всегда", – резюмировал он.

Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров передать украинской армии современные истребители. В то же время он подчеркнул, что к моменту получения боевых самолетов Украину нужно защитить большим количеством систем ПВО, в частности, Patriot.

В Воздушных силах уточняли, что для перехвата преимущества в воздухе авиация Сил обороны должна привлечь не менее 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц. Этого будет достаточно, чтобы сопротивляться врагам на конкретном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский на последней встрече с лидером США Джо Байденом заверил последнего, что самолеты F-16 не будут использованы в воздушном пространстве над Россией. Истребители нужны Украине только для того, чтобы оградить собственные территории от захватчиков.

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