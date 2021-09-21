Подделка COVID-сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью, – Ляшко

Подделка COVID-сертификатов может стать уголовным преступлением. Вопрос об этом рассмотрят на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.

Такое заявление в эфире телеканала ICTV сделал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. Он сказал, что в правительстве рассматривают проект изменений в Уголовный кодекс.

"Проект передадим в Верховную Раду, где подделка COVID-сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью, чтобы это пресечь раз и навсегда", – говорил чиновник.

По его словам, на данный момент Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины проводят спецоперации, чтобы обнаружить факты подделки COVID-сертификатов. Ляшко отметил, что нельзя допускать таких нарушений, когда идет борьба с болезнью.

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"Нельзя дискредитировать кампанию иммунопрофилактики, еще и таким методом. Потому что потом с теми "липовыми" справками люди попадают в реанимацию и будут показывать нам, что это их вакцинация не защищает", – акцентировал министр.

Граждане Украины могут получить электронный COVID-сертификат в приложении Дія. Будет два варианта цифрового документа: международный и внутренний.

В Діє появятся две версии внутренних COVID-сертификатов. Они создаются с учетом ограничений в "желтой" и "зеленой" карантинных зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей организовали сеть по продаже в Украине фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19.