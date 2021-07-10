Под Житомиром на праздновании Ивана Купала взорвались канистры с бензином, есть пострадавшие. Видео

В городе Коростень Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином. Происшествие случилось, когда подожгли пиротехнику.

Пожар произошел около 23:00 в пятницу, 9 июля. Об этом сообщает Национальная полиция Житомирской области и местное издание Коростень today (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницу с ожогами обратились три жителя районного центра, которые находились на мероприятии. Им предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", – рассказал очевидец происшествия.

Видео дня

По словам местных жителей, взрыв был настолько сильный, что у людей, которые живут поблизости, затрусились стекла в окнах.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

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