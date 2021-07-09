В России вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото

В Челябинской области России вспыхнул масштабный лесной пожар на площади более 900 гектаров. У огня действует три очага.

Осложняют ситуацию сухая жаркая погода и сильный ветер, которые только распространяют его. Спасатели привлекли к тушению авиацию, сообщили в пресс-службе МЧС России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С пожаром борются самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8. Всего для ликвидации лесных пожаров в МЧС привлекли 249 человек и 69 единиц техники. Отмечается, что огонь горит на территории трех муниципальных районов – Увельского, Карталинского и Нагайбского.

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Возгорание произошло в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное и Джабык. При необходимости местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. О пострадавших в пожаре не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в ночь на 8 июля прогремел мощный взрыв. Он произошел на судне в порту Джебель-Али.