Под угрозой ЗАЭС: в Никополе предупредили о возможных провокациях во время визита Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси собирается на этой неделе посетить Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. В этой связи российские оккупационные войска могут устроить провокации в Никополе.

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Местных жителей призывают быть осторожными и реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

"На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Евтушенко отметил, что во время прошедшего посещения миссии захватчики уже устраивали провокации. Тогда они обстреливали Энергодар и близлежащие территории из минометов и ствольной артиллерии. А потом били якобы "в ответ" по городам и селам Никопольского района.

"Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в исполнении российских средств массовой дезинформации", – уточнил глава Никопольского РВА.

В этой связи он призвал жителей Никополя и Энергодара ближайшую неделю по возможности избегать пребывания на открытых местах и прислушаться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах. Кроме того, переночевать Евтушенко советует в укрытиях или стоит воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, посетил прифронтовое Запорожье. На территории Днепровской гидроэлектростанции он встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Глава государства впервые показал последствия обстрела оккупантами ДнепроГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский потребовал глобальных санкций против атомной отрасли РФ в годовщину захвата ЗАЭС. Он отметил, что это особенно циничная форма террора.

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