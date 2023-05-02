Под 'раздачу' попали БК, пушки и сотни оккупантов: всплыли детали мощной 'бавовны' на Запорожье

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии.

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Об этом сообщает "РИА-Мелитополь". В частности, удар пришелся на военную базу россиян, которую обустроили в районе местного рыбхоза.

"Настоящий ад устроили рашистам в районе села Маячка Васильевского района артиллерия и наши друзья, известные вам разведчики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне "бавовны" захватчики отвезли на базу БК, разместили около 200 военных РФ, а вдоль береговой линии расставили пушки.

Однако украинские защитники, нанеся точный удар артиллерией, "демилитаризовали" это все.

Стоит отметить, 1 мая на временно оккупированной территории Запорожской области прозвучала очередная "бавовна". Украинские бойцы успешно попали в склад захватчиков в Михайловке на Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном Мелитополе на Запорожье вечером 30 апреля раздался мощный взрыв. В сети сообщили, что прилет якобы был за зданием гостиницы, где базировались российские оккупанты. Это здание, по словам Андрющенко, было местом дислокации военных русской армии. На видео, опубликованном чиновником, видно, что на месте начался пожар, дома отеля разрушены.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в ночь на 30 апреля прогремели взрывы. По неподтвержденной информации, "бавовна" посетила российских захватчиков в железнодорожном депо и на СТО.

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