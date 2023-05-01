В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, где базировались оккупанты. Видео

Во временно захваченном Мелитополе на Запорожье вечером 30 апреля раздался мощный взрыв. В сети сообщили, что прилет якобы был по зданию гостиницы, где базировались российские оккупанты.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем канале в Telegram. По его данным, снаряд якобы ударил по гостинице "Привал охотника" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Это здание, по словам Андрющенко, было местом дислокации военных российской армии. На видео, опубликованном чиновником, видно, что на месте вспыхнул пожар, здания отеля разрушены.

Отметим, что в гостинице "Привал охотника" уже была "бавовна". 10 декабря 2022 года российские захватчики праздновали там день рождения фейкового "губернатора" области Евгения Балицкого.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что по подсчетам местных жителей, тогда погибли около 200 военных страны-агрессора. Раненых было настолько много, что их транспортировали в Крым, потому что койкомест в больницах не хватало.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 апреля взрывы также прогремели во временно захваченном Бердянске. По неподтвержденным данным, было попадание по местному аэропорту, где базировались оккупанты.

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