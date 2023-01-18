Путин может объявить вторую волну мобилизации уже 18 января: Россия готовится к затяжной войне – ISW

Российски диктатор Владимир Путин может объявить о второй волне мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни. Вероятно, это произойдет уже 18 января.

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Такое мнение высказали в американском Институте изучения войны (ISW). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 17 января, что Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января во время празднования 80-летия советских войск, прорывающих нацистскую блокаду Ленинграда, родного города Путина.

Аналитики отметили, что Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу, и некоторые российские провоенные блогеры считают, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной.

При этом украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 17 января, что выполнит директиву Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 год для расширения обычных вооруженных сил России. Вероятно, такие меры запланированы в рамках подготовки к затяжной войне на Украине, а также для установления условий быстро построить значительно более сильную российскую армию.

Шойгу также отметил, что России также необходимо усилить ключевые структурные компоненты Вооруженных Сил РФ, в связи с чем Кремль намерен восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус в Карелии (на границе с Финляндией), а также новые самодостаточные группировки войск на оккупированной территории Украины. Кроме того, будет сформировано 12 новых маневренных дивизий.

Эти реформы демонстрируют намерение России реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины, как ранее оценивал ISW. Однако пока неясно, смогут ли российские вооруженные силы расти, как описал Шойгу, в течение трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин собирается объявить о второй волне мобилизации 18 января. Он заявил, что такие слухи специально нагнетаются искусственно Западом;

– военный эксперт Владислав Селезнев считает, что смена руководства "специальной военной операции" России – войны против Украины – свидетельствует о внутриполитической борьбе "башен Кремля". Враг может существенно активизироваться на трех направлениях.

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