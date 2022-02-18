Под Одессой произошел пожар в многоэтажке, погибли супруги. Фото и детали трагедии

В ночь на 18 февраля в Измаиле Одесской области произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате погибли двое супругов.

Об этом сообщает "БессарабияINFORM" со ссылкой на пресс-службу Измаильского районного отделения ГУ ГСЧС в Одесской области. В ходе тушения пожара спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов при помощи маршевой лестницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О возгорании в квартире на 4-м этаже сообщила спасателям одна из жительниц дома. В квартире проживали пенсионеры, муж и жена 1936 и 1937 годов рождения. Их тела нашли на месте происшествия.

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Чтобы полностью потушить пожар понадобилось меньше часа. Его причина и точный размер ущерба на данный момент устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 16 февраля произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибла женщина, а ее сожителя спасли правоохранители.

В Оболонском районе Киева 9 февраля произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1938 года рождения.