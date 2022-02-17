Под Киевом полицейские спасли из горящего дома мужчину. Фото и видео

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В Броварах Киевской области 16 февраля произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибла женщина, а ее сожителя спасли правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Пострадавшего мужчину с ожогами 4- й степени госпитализировали в больницу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сообщение о пожаре в одном из частных домов к правоохранителям поступило около 16:50.

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, пытались потушить пожар и увидели, что в здании есть люди. Полицейские вытащили из горящего дома 34-летнего мужчину. К сожалению, его 42-летняя сожительница погибла", – рассказали в пресс-службе.

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Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Причины возникновения возгорания установит следствие.

Напомним, в Днепровском районе Киева в понедельник, 14 февраля, произошел пожар в квартире многоэтажного дома. По время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

В Подольском районе Киева в понедельник, 14 февраля, произошел пожар в двухэтажном здании. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева 15 февраля сотрудник одного из отделений "Новой почты" спас женщину, которая находилась в горящей квартире. Вторую киевлянку из жилища вывели бойцы ГСЧС.