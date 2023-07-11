Под Мариуполем военные РФ избили мужчину с инвалидностью: пострадавший в реанимации

В селе Кременевка Мариупольского района Донецкой области российские военные напали на 30-летнего глухонемого мужчину. Оккупанты ради развлечения избили украинца почти до полусмерти.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что инцидент произошел в субботу, 8 июля, однако известно об этом стало только в понедельник, 10 июля.

В настоящее время пострадавший мужчина, который является инвалидом детства, находится в реанимации Мариупольской больницы №2 в отделении интенсивной терапии. После избиения военными РФ он в очень тяжелом состоянии.

"Остается только надеяться, что паренек выживет", – пишет Андрющенко.

Он отметил, что преступление, совершенное оккупантами, никто не расследует. На оккупированных украинских территориях им обеспечена абсолютная безнаказанность за издевательства над местными жителями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12-летнюю девочку Ирину Губареву, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой. В смерти ребенка может быть виноват российский оккупант.

– В Мариуполе на Донетчине начался "тихий бунт" из-за "понаехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже понятно, что ситуация обостряется.

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