12-летнюю девочку, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой: в смерти ребенка может быть виноват оккупант. Фото

12-летнюю девочку Ирину Губареву, которую искали возле Мариуполя, нашли мертвой. В смерти ребенка может быть виноват российский оккупант.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Так, Ирина пропала 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района.

В тот день она пошла на встречу с подругами. После поисковых работ ее нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша.

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский оккупант. Он положил тело на машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", – отметили в горсовете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

Как писал OBOZREVATEL:

– В Мариуполе захватчики отправляют в армию мужчин, получающих российские паспорта. Мирных жителей оккупированного города готовятся бросить на фронт "защищать русский мир".

– В ЦНС ранее сообщалось, что противник продолжает уничтожать медицинскую систему Мариуполя. Смертность в городе пересекла отметку в 400 человек в неделю.

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