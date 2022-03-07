Под Мариуполем "Азов" уничтожил танковую роту врага. Фото

Дарья Дурова
Общество
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Танк врага после победного боя Азова
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В боях за город-герой Мариуполь оккупанты несут огромные потери. Украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону, а морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника.

Так, в этой точке Россия лишилась шести боевых бронированных машин и около 40 военных. Об этом в понедельник, 7 марта, в Facebook сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

Российский танк
Уничтоженная военная техника
Видео дня
Украинские воины защищают Мариуполь

Также в результате боя в руки украинских воинов попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

Военная техника страны-агрессора
Результат боя

"Мариуполь стоит, а враг будет лежать на нашей земле. Слава Украине!" – такими словами пресс-служба закончила свой пост.

Список оккупантов
Документы противника
Сообщение пресс-службы

Как писал OBOZREVATEL, телебашню, а также башни радиосвязи в Мелитополе захватили российские оккупанты. Они могут использовать вещание для распространения фейков и пропаганды.

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