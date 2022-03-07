В Мелитополе оккупанты захватили телевышку и вышки радиосвязи

В Запорожской области, в городе Мелитополь, телебашня, а также башни радиосвязи захватили российские оккупанты. Теперь контент в эфире радиостанций и теле-эфира не могут контролировать органы государственной власти.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем видеообращении в Facebook.

"Городская телебашня, как и городские башни радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя, тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город – вооруженных войск РФ", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя также рассказал, что прямой эфир закончился тем, что оборвалась связь. Теперь ни местные власти, ни какие-либо органы государственной власти не могут контролировать контент.