Под Львовом столкнулись легковушка и автобус: семь человек получили травмы. Фото

Во Львовской области, 10 января, на автодороге "Куровичи-Рогатин", произошло ДТП в результате которого столкнулись автобус и легковой автомобиль. Известно, что семь человек получили травмы.

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Об этом сообщили в ГУ НП Львовской области. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"Во Львовском районе в результате столкновения легковушки с автобусом травмированы семь человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января, около 19.30, на автодороге "Куровичи-Рогатин" в селе Затемне Львовского района", – говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, столкновение произошло при участии автомобиля Peugeot 3008, которым управлял 36-летний житель Ивано-Франковска, и автобуса Mercedes-Benz под управлением 39-летнего жителя Львовского района.

"В результате ДТП водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса: жительницы Львовского района в возрасте 17, 18 и 41 год, 67-летняя львовянка, 28-летний житель Львовского района и 48-летний житель Золочевского района – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские заведения", – отметили правоохранители.

Следователи Львовского районного управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в ограничении свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 декабря, во Львовской области вблизи села Глиницы Яворивского района столкнулись мопед и грузовик. В результате ДТП водитель мопеда, от полученных травм, погиб на месте.

По предварительным данным, грузовиком Iveco Stralis управлял 63-летний житель Львова, мопедом Honda Dio – 63-летний житель Яворивского района.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря, в Закарпатье в Мукачевском районе пассажирский автобус слетел в кювет и перекинулся. В результате ДТП госпитализировали девять человек. Всего в салоне было 25 пассажиров.

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