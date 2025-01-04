'Под каблуком': как перевести выражение на украинский

Фразеологизмы – особые обороты речи, которые сформировались исторически и имеют в основе культурные, фольклорные и другие аспекты. При переводе постоянных выражений следует быть осмотрительными, ведь поиск дословных ответчиков не всегда уместен.

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К примеру, есть такая популярная фраза – "под каблуком". OBOZ.UA рассказывает, как ее перевести на украинский.

Частое использование суржика свидетельствует о низком уровне языковой культуры, поэтому следует искоренять русизмы из ежедневного потребления.

Выражение "под каблуком" имеет несколько вариантов перевода на украинский, каждый из которых передает определенный нюанс значения. В целом, словосочетание подчеркивает полную зависимость одного человека от другого, как будто он находится под пятой.

Есть несколько вариантов, как сказать "под каблуком" на украинском:

бути підніжком;

бути за підніжок у когось;

бути під закаблуком (під ногами) в когось;

бути під пантофлею;

бути під чиєюсь п'ятою.

Например:

I старшина у нього під п'ятою і становий під пахою! (Марко Кропивницький).

Він відчував себе під пантофлею під час розмови з начальником.

Михайло завжди ходив під п’ятою у старшого брата, тож для ухвалення рішення йому знадобилася неабияка сила духу.

Некоторые закрепившиеся в бытовом употреблении фразы и словосочетания являются типичной языковой калькой, которую следует заменить на аутентичные украинские слова. Например, многие употребляют выражение "делу время, а потехнет время". Как его следует перевести – читайте в материале.

Кстати, есть в украинском языке достаточно необычный фразеологизм – "ловить носом окуней". OBOZ.UA разбирался, что он значит.

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