Под Черновцами жених устроил стрельбу на собственной свадьбе: из-под венца может отправиться в тюрму. Видео

В Черновицкой области во время свадьбы жених устроил посреди села "праздничную" стрельбу. Соответствующее видео появилось в соцсети и на него наткнулись полицейские. Теперь молодожену грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области. Отмечается, что инцидент произошел еще 25 июля в селе Нижние Петровцы (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

27-летний жених, проезжая центром села свадебным кортежем, дерзко стрелял из карабина в воздух, пренебрегая правилами поведения и подвергая опасности людей, которые находились неподалеку.

Молодой человек мог избежать наказания за свои необдуманные действия, если бы не видеозапись, которая зафиксировала его свадебный "салют". На нее правоохранители случайно наткнулись в сети.

Видео дня

Копы установили участников правонарушения и провели у них обыски. По данным полиции, оружие принадлежит 33-летнему односельчанину и товарищу жениха. Кроме зафиксированного на видео карабина, мужчине принадлежат еще три единицы нарезного оружия.

Правоохранители изъяли у мужчин оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства. После инцидента владельцу карабина аннулировали разрешение на хранение и использование оружия. Ему грозит штраф.

А вот стрелку грозит заключение. Ему уже сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК) и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК).

"За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия и незаконное обращение с ним подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и решают вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Фонтанка на чеченской свадьбе чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева гость открыл стрельбу в воздух. Также еще один из гостей устроил дрифт на автомобиле посреди перекрестка.

Полиция провела спецоперацию и задержала стрелка, а на водителя-лихача составили административный протокол.