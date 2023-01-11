Под аплодисменты и одобрительные овации: львовяне устроили президенту Польши Анджею Дуди теплую встречу. Фото и видео

Во Львове местные жители тепло встретили президента Польши Анджея Дуду, который в среду, 11 января, прибыл в Украину для переговоров с Владимиром Зеленским и коллегой из Литвы Гитанасом Науседой. Поприветствовать польского лидера собрались тысячи украинцев.

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Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL. Жители Львова благодарили Дуду за помощь, которую возглавляемое им государство предоставляет Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России.

"Спасибо, господин президент! Слава Украине!" – кричали украинцы под аплодисменты и одобрительные овации.

В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда в конце своего визита во Львов посетил Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и встретился с представителями польской громады.

"Потом он пообщался с горожанами, стихийно собравшимися на улицах Львова", – написали на сайте.

На кадрах видно, что на площади собрались сотни местных жителей, чтобы приветствовать президента Польши и выразить ему слова благодарности и уважения. Несмотря на то, что Дуда был в сопровождении нескольких охранников, он останавливался, чтобы поговорить с людьми. Политик со своей стороны также благодарил львовян за теплый прием, некоторых обнимал и пожимал руку.

"Тот случай, когда в гости приехал по-настоящему родной брат", – говорится в сообщении канала.

Отметим, что по итогам переговоров во Львове Дуда заявил, что Польша готова передать Украине десять танков Leopard. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

Политик подчеркнул, что для старта поставок этой техники необходимо коллегиальное решение других партнеров.

Напомним, 11 января во Львове состоялся официальный визит президентов Польши и Литвы, где они встретились со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В рамках Люблинского треугольника были затронуты вопросы ситуации на фронте с Россией, дальнейшей поставки военной помощи от западных партнеров и перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС.

Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что Украина получит от Литвы зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках предоставления военной помощи. Политик отметил, что с первых дней войны его государство бесспорно на украинской стороне и не оставит наш народ наедине с захватчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, подводя итоги саммита Люблинского треугольника, Зеленский отметил, что Украина в очередной раз заручилась поддержкой ближайших европейских партнеров – Польши и Литвы. Обе страны уже скоро передадут вооружение, необходимое для эффективной обороны от российских захватчиков.

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