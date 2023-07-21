Почти пустые пляжи и вертолеты над головами: как выглядит курортная Кирилловка, где раньше отдыхали тысячи туристов. Видео
На территориях Украины, которые временно оказались под оккупацией Москвы, безлюдно, печально и пусто. Наиболее контрастно выглядят пляжи, где до прихода захватчиков любили отдыхать украинцы из разных уголков нашей страны.
Наиболее красочным примером стала Кирилловка Запорожской области. Населенный пункт на побережье Азовского моря в разгар лета больше похож на военную базу, чем на некогда популярный курорт. Кадры опубликовали местныеTelegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пустой берег, несколько одиноких отдыхающих и вражеские вертолеты над головами: вот предел курортного сезона под контролем России. При том, что еще до 2022 года этот пляж им. В. Терешковой был наиболее популярным и заполненным.
Вот такой ажиотаж был здесь, пока обезумевшему диктатору в Кремле не пришла мысль нас "освобождать". Теперь ситуацию может исправить только приход в Кирилловку солдат ВСУ.
Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, как выглядит некогда многолюдный курорт Кирилловки. Оккупанты не то, что бы освободили населенный пункт, но просто превратили его в пустыню.
Они заняли треть из более чем 600 баз отдыха в поселке. В части расселили военнослужащих ВС РФ, часть просто разграбили, а на некоторых участках захватчикам хватает наглости вести собственный туристический бизнес.
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