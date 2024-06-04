Почти половина украинцев считают, что состояние демократии и экономика ухудшились за последние пять лет – опрос КМИС

Почти половина украинцев считают, что за последние пять лет ситуация в экономике нашего государства ухудшилась. При этом лишь примерно каждый шестой гражданин связывает это ухудшение, прежде всего, с полномасштабной агрессией РФ.

В то же время, чуть более 40% украинцев отмечают ухудшение ситуации с демократией в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного КМИС методом телефонного интервью 16-22 мая, 43% украинцев считают, что за последние пять лет ситуация с демократией в стране ухудшилась. При этом респонденты, придерживающиеся такого мнения, усматривают разные причины ухудшения. Так, 28% опрошенных говорят о попытках властей сворачивать права и свободы граждан. И только 11% считают, что сворачивание демократии вызвано объективными обстоятельствами военного времени.

В то же время, по мнению 19% опрошенных, ситуация с демократией за последние пять лет улучшилась. 29% считают, что она осталась неизменной.

Не очень оптимистичны украинцы и в вопросе о состоянии украинской экономики. Почти половина опрошенных, 49%, считают, что экономическая ситуация ухудшилась по сравнению с 2019-м годом. 23% связывают это с ошибочными действиями властей, 16,5% ключевой причиной назвали полномасштабное вторжение РФ. А 9% ощутивших ухудшение ситуации в экономике назвали обе эти причины.

Однако есть и те, кто считает, что за последние пять лет ситуация в экономике улучшилась: таких, согласно опросу, набралось 17%. Для 21% респондентов экономическая ситуация остается неизменной.

Для опроса был использован метод телефонных интервью путем случайной выборки. Опрошены 1002 респондента, находящиеся на подконтрольной территории Украины.

Статистическая погрешность опроса, по оценкам социологов, не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5 % – для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее группа "Рейтинг" поинтересовалась у граждан нашего государства их отношением к повышению тарифов на электроэнергию. Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев с пониманием относятся к необходимости такого шага.

Также OBOZ.UA рассказывал о том, сколько украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии согласно соцопросам верят в победу Украины в войне, а также что для украинцев является приоритетным – демократическая система или сильный лидер.