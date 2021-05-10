Почти половина украинцев не знает даты Чернобыльской аварии – опрос

В Украине треть взрослых граждан не знает, в каком году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, еще больше украинцев не смогли назвать точную дату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 13-15 апреля Киевским международным институтом социологии. В нем принял участие 2001 респондент в возрасте 18 лет и старше.

Отмечается, что большинство граждан (69%) вспомнили по крайней мере год, в котором произошла катастрофа, но 31% не смогли этого сделать. Чуть больше половины опрошенных (52%) знают точную дату аварии на ЧАЭС, а почти половина (48%) нет.

Социологи подчеркивают, что по сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить дату Чернобыльской катастрофы выросла с 40% до 52%, а тех, кто знает хотя бы год – почти не изменилась (опрос 2020 года зафиксировал 68 % таких граждан).

В то же время отмечается, что больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии стали ошибки руководства и/или персонала атомной электростанции. Еще 26% опрошенных заявили, что к ней могло привести сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля украинцев выразили убеждение, что этому послужили ошибки, допущенные при проектирование и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Отметим: в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

После 35-й годовщины трагедии OBOZREVATEL побывал в причернобыльской зоне – Народичском районе на Житомирщине, и рассказал, как сейчас там выглядят некоторые "мертвые" села, жители которых вынуждены были покинуть дома в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

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