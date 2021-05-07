Украинцы разделились в отношении к личности Бандеры – опрос

Практически одинаковое количество украинцев оценило историческую фигуру Степана Бандеры и как положительную, и как отрицательную для нашего государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Так, одобрительно о деятельности одного из главных идеологов украинского национализма откликнулись 32% граждан. Такое же количество респондентов считает его роль в истории отрицательной.

В то же время по 21% участников опроса считают, что фигура Бандеры была насколько положительной, настолько и отрицательной.

В основном хорошее отношение к этой исторической персоналии преобладает на западе Украины (70%). В центре по 27% считают деятельность положительной или отрицательной, а еще 27% – насколько положительной, настолько и отрицательной.

Негативная оценка убеждений и деятельности проводника ОУН-Б доминирует на юге и востоке Украины 54% и 48% соответственно. Положительное отношение к нему высказали только по 11% жителей обоих регионов.

В то же время значительная часть жителей юга и востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, наастолько и отрицательной (15% и 25% соответственно). Впрочем молодежь более склонна считать этого деятеля исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

Что же касается тенденций среди сторонников различных политических партий, то, например, 36% электората "Слуги народа" воспринимают Бандеру как положительную историческую фигуру, а 27% – как отрицательную.

Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% – отрицательно. Зато сторонники "Европейской солидарности", наоборот, преимущественно оценивают фигуру Бандеры положительно (57%), отрицательно – лишь 12%.

Также украинцы поделились своими убеждениями относительно политики советского диктатора Иосифа Сталина. Негативно ее оценили 62% граждан. С таким мнением согласилось большинство жителей во всех регионах: на западе и в центре – по 78% и 69%, на юге и в центре – по 45%.

Однако в южном и восточном регионах около 35% считают деятельность Сталина насколько положительной, настолько и отрицательной. Преимущественно положительно о его деятельности откликнулись 12% жителей востока, в остальных регионах – еще меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивные фото и портреты троих сестер и троих братьев Бандеры, а также рассказали об их трагических судьбах и смерти.