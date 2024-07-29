Почти без осадков, но с порывами ветра: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 30 июля
Во вторник, 30 июля, на территории Украины осадков почти не ожидается. Впрочем, возможны сильные порывы ветра.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Ожидается переменная облачность. В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в центральных и Харьковских областях возможны кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°С. На юге страны ночью 15-20°С, днем 24-29°С.
В Киевской области также возможна переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. 30 июля возможны порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
В северной части днем в Украине, кроме юга, возможны также сильные порывы ветра, 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, что украинская синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ветреная погода со штормовыми порывами 15-20 метров в секунду. Местами, в частности, в северных, центральных областях и на Харьковщине предполагаются дожди, местами с грозами.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Киеве заметили редкое атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца, его частое появление свидетельствует об изменениях погоды.
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