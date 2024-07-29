Почти без осадков, но с порывами ветра: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 30 июля

Во вторник, 30 июля, на территории Украины осадков почти не ожидается. Впрочем, возможны сильные порывы ветра.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Ожидается переменная облачность. В северных, ночью также в Донецкой и Луганской, днем и в центральных и Харьковских областях возможны кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°С. На юге страны ночью 15-20°С, днем 24-29°С.

В Киевской области также возможна переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. 30 июля возможны порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В северной части днем в Украине, кроме юга, возможны также сильные порывы ветра, 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что украинская синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ветреная погода со штормовыми порывами 15-20 метров в секунду. Местами, в частности, в северных, центральных областях и на Харьковщине предполагаются дожди, местами с грозами.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Киеве заметили редкое атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца, его частое появление свидетельствует об изменениях погоды.

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