Почти без осадков, но с морозом: появился прогноз погоды в Украине на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 12 января, будет пасмурной и почти без осадков, кроме нескольких областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, по стране ожидается восточный и юго-восточный ветер 5-10 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Небольшой мокрый снег пойдет в Херсонской и Запорожской областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 5 мороза; днем от 1 мороза до 1 тепла, местами на западе и юге до +4.

Погода в Киеве во вторник также будет пасмурной, ночью -2 -4, днем от 0 до 2 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве к 14 января синоптики спрогнозировали до -14 градусов.