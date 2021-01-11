В Киев идут сильные морозы со снегом
В Киеве ожидается значительное уменьшение погодных температур, к 14 января прогнозируется до -14 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, морозы принесет холодная воздушная масса арктического происхождения.
С 11 по 13 января еще будет умеренно холодно – от -4 до -6 днем, местами осадки, ветер северный.
Похолодание продлится до 19 января, в ночные часы столбики термометров опустятся до -14... -20 градусов, прогнозируют снегопады.
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