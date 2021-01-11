Майже без опадів, але з морозом: з'явився прогноз погоди в Україні на вівторок. Карта

Погода в Україні у вівторок, 12 січня, буде хмарною і майже без опадів, окрім кількох областей.

Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, у країні очікують на східний і південно-східний вітер, 5-10 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Невеликий мокрий сніг піде в Херсонській та Запорізькій областях, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 5 морозу; вдень від 1 морозу до 1 тепла, місцями на заході і півдні до +4.

Погода у Києві у вівторок також буде похмурою, вночі -2...-4, вдень від 0 до 2 морозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на 14 січня синоптики спрогнозували до -14 градусів.