Почему в СССР всегда пили чай с печеньем и часто использовали блюдца вместо чашек

Чай в советской семье был не только напитком, но и целым ритуалом. Еще с 1920-х годов, когда в стране был введен сухой закон и алкоголь стал недоступным, чаепитие стало популярной альтернативой. Советское общество приучилось к ароматному чаю, и даже возникли определенные традиции, укоренившиеся на многие годы вперед.

Видео дня

Первые шаги по популяризации чая в Советском Союзе начались в 20-х годах прошлого века, когда алкоголь был под запретом. Известно, что основными регионами производства чая были Грузия, Азербайджан и Краснодарский край. Чай из этих областей активно экспортировался в другие страны, а их производство постепенно приобретало популярность. Однако в 1980-х годах было принято решение отказаться от ручного сбора листьев и перейти к машинному, что значительно снизило качество чая.

В советских магазинах можно было найти несколько видов чая, среди которых были знаменитые сорта, например Чай N 36, состоявший из грузинского чая и 36% индийского, а также другие варианты, в частности Краснодарский и Грузинский чай. Но особую популярность имел индийский чай под маркой "Со слоном". Этот чай стал культовым, поскольку он редко попадал в продажу, а упаковка изображала слона, что впоследствии стало символом этого чая.

Традиция пить чай из блюдца

Хотя обычай пить чай из блюдца возник в Англии в XVIII веке, он также стал популярен и в России. Англичане адаптировали китайский чай под свои повадки, где пиала превратилась в чашку с ручкой, а блюдце стало необходимым атрибутом. Сначала этот обычай распространился по Европе, а затем и в США, хотя в последних странах он не получил большого распространения.

В России привычка пить чай из блюдца стала популярна в конце XVIII века, а также нашла свое отражение в искусстве. Картины художников, изображавших женщин, элегантно отставляющих мизинец во время чаепития, помогли закрепить эту традицию в народном сознании. Однако к началу XX века обычай пить чай из блюдца начал терять популярность в других странах, оставаясь лишь в низших слоях общества.

В советском обиходе пить чай из блюдца стало нормой для многих. Воспоминания современников свидетельствуют, что еще в середине XX века, когда в СССР начали появляться первые фильмы, этот обычай активно демонстрировался. Так, например, знаменитая героиня фильма "Девчата" Тося Кислицына пила чай из блюдца в 1961 году. Режиссер таким образом пытался подчеркнуть ее наивность и простоту.

Интересно, что даже индийский писатель и поэт Рабиндранат Тагор пил чай из блюдца, и эта традиция в Индии сохранилась по сей день. В СССР чай из блюдца стал практически утраченным обычаем в последние десятилетия советской эпохи.

Традиция пить чай с печеньем

Другой важной чайной традицией в СССР явилось сочетание чая с печеньем. В условиях дефицита пищи многие советские граждане не имели постоянного доступа к свежим продуктам, что приводило к периодическому чувству голода даже после приема пищи. Чай с печеньем стал доступной альтернативой для утоления голода, а также важной частью повседневного обихода.

Часто чаепитие с печеньем происходило на рабочих местах, в НИИ, проектных институтах и бюро. Этот обычай стал символом перерывов на работе и люди могли часами общаться за чашкой чая, обсуждая рабочие вопросы. Однако эти чаепития не имели большой пользы для здоровья, поскольку печенье и черный чай нельзя было считать полезными продуктами для организма.

Чаепитие как форма социализации

Нельзя не упомянуть, что традиция чаевать с печеньем и конфетами со временем стала частью советской культуры. В советских семьях и на работе "перерывы в чай" стали не только способом утолить голод, но и возможностью для социализации. Традиция чаепития с печеньем превратилась в формальный ритуал, позволявший людям перезагрузиться между тяжелыми рабочими моментами.

Интересно, что этот обычай сохранился даже после распада СССР, хотя уже в 80-х годах многие советские семьи начали обращать внимание на более полезные продукты для чаепития. Вместо печенья на столах появлялись фрукты или домашние пироги.

OBOZ.UA также писал, почему в СССР к чаю добавляли соду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.