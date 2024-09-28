Почему в СССР в 'хрущевках' было две входные двери: объяснение

Хрущевки – это здания массовой застройки, появившиеся в СССР в 1950-1960-х годах во время правления Никиты Хрущева. Эти должны были решить жилищный вопрос в стране и быстро обеспечить людей доступным жильем.

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Несмотря на простоту архитектуры, они имели несколько интересных особенностей, например, две входные двери. Об этом подробнее рассказывает OBOZ.UA.

В начале строительства хрущевок входная дверь в квартире предполагалась одна. Она была деревянной и имела простую конструкцию.

Однако такая дверь не была эффективной с точки зрения сохранения тепла и звукоизоляции. Холодный воздух легко проникал в квартиры, а какие-либо разговоры соседей в общем коридоре становились общественно известными, ведь тонкая деревянная перепонка не защищала даже от звуков шагов.

Это создавало дискомфорт для жителей. Особенно тяжело было зимой. Люди буквально мерзли в собственных домах и искали разные способы улучшить ситуацию.

Некоторые обшивали дверь дермантином, поролоном или другими материалами. Однако эти методы не всегда были эффективными и не решали проблему, поэтому власти начали получать все больше жалоб. В конце концов это привело к принятию решения об изменении конструкции входной двери.

Внедрение двух входных дверей

После многочисленных обращений и жалоб граждан, во многих хрущевках решили установить две входные двери. Эта новая конструкция имела несколько значительных преимуществ. В первую очередь она создавала дополнительный барьер для холодного воздуха. Между дверями образовывалась воздушная прослойка, которая действовала как природный изоляционный слой.

Кроме того, вторая дверь выполняла роль дополнительной звукоизоляции. Жители больше не слышали постоянных разговоров, шагов и других звуков, доносившихся с лестницы.

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