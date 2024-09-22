Смесь зеркала и радио: прибор времен СССР озадачил современную молодежь

Во времена СССР бытовые предметы и интерьер имели свой особенный стиль. Он настолько необычен, что часто даже знакомые приборы кажутся чем-то непонятным.

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Выросшее после распада Советского Союза молодое поколение, вероятно, не поймет для чего созданы некоторые вещи. Поэтому OBOZ.UA рассказывает о функциональности прибора, напоминающего нечто среднее между зеркалом и радиоприемником.

На первый взгляд этот удивительный агрегат выглядит как старый радиоприемник с зеркальной поверхностью. Но его массивность и странная форма свидетельствуют о том, что это точно ни то, ни другое.

Зеркало расположено под таким углом, что использовать его для прямого назначения довольно неудобно. Кроме того, устройство явно не имеет динамиков, характерных для радио.

На самом деле это советская сушилка для рук, которая широко использовалась в столовых и общественных местах. Неудивительно, что сейчас людям трудно прийти к такому выводу, ведь современные сушилки выглядят совсем иначе.

В отличие от современных экспресс-сушилок, работающих на сенсорном управлении или автоматических, советские модели требовали механического запуска – для этого нужно было нажимать специальную кнопку. Такая конструкция выглядела довольно неуклюже, но была достаточно распространенной в публичных заведениях того времени.

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