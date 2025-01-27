Почему в СССР реже мылись и стирали вещи: интересное объяснение

Некоторые привычки граждан СССР у современного человека могут вызвать непонимание, недоумение и даже определенное отвращение. Например, знали ли вы, что во времена Союза банным считался всего один день в неделю?

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OBOZ.UA разбирался, почему в советскую эпоху люди мылись и стирали одежду настолько редко? И при чем здесь был тотальный дефицит, сопровождавший Страну Советов на протяжении всей ее истории.

Квартирный вопрос и личная гигиена

На ранних этапах существования СССР у обычных граждан не было даже минимально комфортных условий для проживания. Переехавших в города из сельской местности, рабочих и городскую бедноту селили в бараках и коммунальных квартирах – отобранных у аристократии просторных апартаментах, разделенных на комнаты. Обычно санузел в таких домах был либо один на этаж, либо один на всю коммуналку. И к нему стояла огромная очередь. За сидящими в ванной следили, стучали им в дверь и могли этим упрекать. Поэтому гигиенические процедуры ограничивались тем, что люди мыли руки, умывали лицо и чистили зубы.

Кроме того, в довоенные годы речь не шла и о горячей воде. Потому дома советские люди душ не принимали. Для этого раз в неделю (в основном в выходные) ходили в общественную баню. Там же стирали одежду.

Дефицит товаров для гигиены

Те, кто помнят советские средства для личной гигиены, до сих пор вспоминают их с отвращением. Достать косметическое мыло, которое имело бы приятный запах и не сушило кожу, было практически нереально. Большинство же людей пользовалось мылом хозяйственным. Им мыли и себя, и стирали вещи. При этом даже его старались экономить, потому что никогда не угадаешь, когда сможешь купить следующий брусок.

Хозяйственное мыло заменяло советским людям, в том числе, шампунь для волос. А с перхотью боролись с помощью препарата под названием сульсена. Он продавался в алюминиевых тюбиках и ужасно вонял сероводородом.

Для гигиены рта использовали зубной порошок – толченый мел, к которому иногда добавляли какие-то активные ингредиенты, а иногда даже ароматизаторы. Такое средство царапало эмаль и, хотя и очищало зубы, ускоряло их износ.

Женская гигиена в СССР вообще считалась табу. Поэтому вместо тампонов и прокладок женщины мастерили гигиенические средства из старой одежды или белья. В кусок ткани заворачивали вату и надеялись, что такая прокладка не протечет в самый неподходящий момент.

Чтобы убедить граждан, что такой подход к личной гигиене – это нормально, советская пропаганда распространяла информацию о том, что частое мытье может снижать защитные силы организма и ослаблять иммунитет. А также пропагандировала использование общественных бань.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о культуре общественных бань в СССР – как люди мылись, выпивали и сплетничали.

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