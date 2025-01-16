Комфорт был не на высоте: почему в СССР так любили ходить в общественные бани

Сейчас поход в баню воспринимается большинством современных людей как спа-процедура и способ расслабиться. Совершенно иначе к таким походам относились во времена СССР – тогда это был один из основных способов поддерживать личную гигиену. Но не только.

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OBOZ.UA рассказывает, почему советские граждане ходили в баню, даже если дома у них была собственная ванная и доступ к горячей воде. А также почему люди игнорировали низкий уровень комфорта в них.

История бани

На землях Киевской Руси бани с давних времен были важным местом – свой домик для гигиенических процедур имели чуть ли не в каждом дворе. Здесь мылись, проводили лечение от болезней, рожали детей и готовили умерших к погребению. Так продолжалось столетиями.

В ранние годы существования СССР, когда люди начали массово переселяться из деревень в города, роль бани изменилась. Строить комфортное жилье для всех государство не успевало, и не было такой задачи – люди жили в коммунальных квартирах, бараках и наспех построенных общежитиях при предприятиях. Ванны в таком жилище были общими, а доступ к горячей воде существовал далеко не повсюду. Поэтому чтобы обеспечить населению определенный уровень гигиены, начали массово открывать общественные бани.

Роль бани в жизни советского человека

На начальных этапах существования СССР люди в большинстве своем занимались физической работой – строительством и производством. Поэтому потребность в регулярном омовении тела была достаточно высокой. Рабочие собирались в банях после рабочей смены, чтобы привести себя в порядок.

В такой обстановке неизбежно завязывались разговоры, поэтому баня стала не только важным бытовым центром, но и местом, где начиналась дружба, зарождались сплетни, передавались новости и т.д.

Главным "банным днем" в СССР была суббота. Обычно в первый выходной люди собирались, чтобы без спешки и как следует привести себя в порядок. Услуги бани стоили совсем недорого – за поход нужно было выложить не больше, чем стоила буханка хлеба или кружка пива.

Какой была банная культура в СССР

Несмотря на то, что доступ к услугам бани был всеобщим, принадлежности для гигиенических процедур приходилось приносить свои. Это было и мыло, и полотенца, и простыни. С течением времени их начали продавать на месте.

Заходили в банное помещение босиком. Традиция обувать специальные тапочки появилась значительно позже. Шкафчики для личных вещей были далеко не повсюду. Часто оборудование раздевалки ограничивалось лавками и крючками для одежды.

В помещениях для мытья пол и стены выкладывали керамическим кафелем. Такая поверхность была очень скользкой, поэтому на плитку накладывали деревянный настил из дощечек, скреплявшихся друг с другом. Это также помогало бороться со скоплением воды на полу.

Женщины и мужчины мылись отдельно. Детей брали с собой – девочки ходили в баню с мамами, а мальчики – с папами. В предбаннике полностью раздевались и брали с собой мыло, мочалку, а иногда и веник из березовых или дубовых веток. Для омовения использовали небольшой металлический таз, который называли шайкой. Удачей считалось прихватить две шайки – для мытья ног и головы. Перед процедурами ее ополаскивали кипятком для дезинфекции. Так же обмывали место на скамье, где человек сидел, пока парился. В парной размещали несколько деревянных полок на разных уровнях – чем выше полка, тем выше там была температура. В завершение гигиенических процедур принимали душ.

Традиции похода в баню

Кроме, собственно, мытья, в банях также расслаблялись за общением. Сюда могли взять с собой еду и чай, чтобы подкрепиться после парилки. Мужчины нередко украдкой приносили с собой в портфеле алкоголь.

Даже те граждане, в домах которых была индивидуальная ванная, продолжали регулярно посещать общественные заведения гигиены. Баня на протяжении всего существования СССР оставалась, прежде всего, местом душевных посиделок.

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